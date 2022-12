Noël: davantage de parents suisses ne peuvent pas faire de cadeaux

Suisse : «Davantage de parents ne pourront pas faire de cadeaux de Noël»

La hausse des coûts de l’énergie et des primes d’assurance maladie vont peser sur Noël. Caritas et la Croix-Rouge Suisse notent que toujours plus de familles doivent renoncer aux cadeaux.

De nombreuses familles ne peuvent pas se permettre de faire des dépenses supplémentaires à Noël. 20min/Marco Zangger

Au début du mois de décembre, une étude de la société d’audit et de conseil EY révélait qu’en Suisse les consommateurs prévoyaient plus d’argent qu’en 2021 pour les cadeaux de Noël (343 francs en moyenne). Cela ne concerne pourtant pas toute la population. Comme le révèle Andreas Reinhart, porte-parole de Caritas Zurich, «par rapport aux années précédentes, davantage de parents ne pourront pas offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants». Les principales raisons en sont l’inflation et la crise énergétique.

Une réalité qui s’observe tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Contacté, Fabrice Boulé, responsable communication Suisse romande chez Caritas, explique en effet que «les consultations sociales des entités Caritas régionales sentent la préoccupation grandissante de nombreuses personnes devant une péjoration à venir de leur situation». Et si la hausse des prix de certaines denrées alimentaire pèse déjà sur les budgets, il estime que «la hausse des prix de l’énergie, de l’électricité, voire des loyers ou des primes maladies va frapper dès janvier ou dans les premiers mois de 2023».

Mais en cette fin d’année, «quand il faut se serrer la ceinture, il est évident que le budget cadeaux va fortement diminuer, voire disparaître», poursuit-il.

Augmentation des demandes d’aide à la Croix-Rouge Luzia Stocker, porte-parole de la Croix-Rouge suisse, note aussi, depuis novembre, une augmentation du nombre de personnes qui demandent de l’aide à l’organisation. «De nombreuses familles doivent actuellement vivre avec le même revenu malgré l’augmentation des coûts de l’énergie et des primes d’assurance maladie et peuvent donc à peine couvrir les coûts des besoins de base. Il est donc logique que le budget pour les cadeaux de Noël soit moins important, voire inexistant», analyse-t-elle.

Rappelant qu’«aujourd’hui 722’000 personnes sont en situation de pauvreté en Suisse et presque autant vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté», Fabrice Boulé ajoute que «les ménages à bas revenus ressentent beaucoup plus fortement la hausse des prix de la consommation que les ménages les plus aisés».

Par conséquent, «de nombreuses familles ne peuvent tout simplement pas se permettre de faire des dépenses supplémentaires à Noël», conclut Andreas Reinhart.

