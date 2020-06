Davantage de pistes cyclables et de terrasses à Lausanne

Rédiger un nouveau commentaire

DATA 10.06.2020 à 10:25

En résumé, si vous n'habitez pas l'hyper centre, le trajet jusqu'à Lausanne va être un pensum que cela soit en véhicule individuels ou en transport publique. Conclusion, toute activités commerciale autre que festives va se déplacer dans des endroit plus accessible. Lors de la prochaine tentative de modification des règles pour que Lausanne capte les ressources du Canton, il faudra se souvenir qu'ils ne veulent plus de nous et qu'en conséquence nous ne voulons plus d'eux.