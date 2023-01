Nord vaudois : Davantage de place pour piétons et cyclistes entre Yverdon et Grandson

Les municipalités de Grandson, Montagny-près-Yverdon et Yverdon-les-Bains mettent à l’enquête publique le réaménagement de la route cantonale RC 401.

Du 14 janvier au 13 février, le réaménagement de la route cantonale entre Grandson et Yverdon-les-Bains est à l’enquête. L’objectif majeur du projet de favoriser la sécurité des itinéraires piétons et cyclistes. À terme, ces derniers relieront la gare de Grandson, avec l’entrée nord d’Yverdon-les-Bains.

Le trottoir longeant la route principale, sur la commune de Grandson, sera élargi, afin d’accueillir les flux cyclistes. Dans le secteur des Tuileries, le réaménagement prévu permettra de modérer les vitesses de circulation, de sécuriser les traversées piétonnes et de valoriser l’espace public à proximité des commerces. Une piste cyclable bidirectionnelle sera créée coté lac dans le prolongement de la rue de la Gare.

Environ 25 millions de francs

L’arrêt de bus au centre du hameau sera également réaménagé et ses équipements renouvelés. Les places de parc seront réorganisées et les carrefours donnant accès au vieux Bourg sécurisés. Enfin, une bande végétalisée située entre la piste cyclable et les routes sécurisera l’ensemble, sur toute la longueur de la traversée.