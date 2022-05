Suisse romande : Davantage de places d’accueil dans les cantons pour les réfugiés ukrainiens

Que ce soit à Genève, en Valais ou en terres vaudoises, les autorités mettent en place de nouvelles structures destinées aux personnes fuyant la guerre.

Chaque jour, de nouveaux réfugiés fuyant le conflit en Ukraine arrivent en Suisse. Et les cantons n’ont d’autre choix que se décarcasser pour les accueillir aussi bien que possible. Depuis la mi-mars, le Valais en a déjà accueilli quelque 1600, dont deux tiers sont logés auprès de particuliers. Mais les capacités d’accueil doivent encore augmenter. En marge des quatre centres (deux à Anzère, un à Ovronnaz et un à Fiesch) déjà en place et comptant chacun une cinquantaine de places, deux nouveaux centres seront ouverts sous peu à Saint-Gingolph (108 places) et Le Châtelard (67 places).