Meyrin (GE): Nouveaux policiers sur le front des contrôles radar

La décision d’autoriser les agents municipaux à utiliser des radars mobiles remonte à 2016, a indiqué David Marti. Il aura donc fallu six ans pour concrétiser la mesure. Les adaptations réglementaires ainsi que les allers-retours administratifs entre le Ministère public, le Canton et les communes ont pris du temps, tout comme la procédure nécessaire à l’acquisition d’un pistolet radar. Ce dernier, plus précis qu’un engin fixe, a une portée de plusieurs centaines de mètres et donne des résultats immédiats. La police cantonale a réalisé 438 contrôles de radar mobile à Genève, en 2022, avant celui opéré mercredi par les forces de l’ordre meyrinoises.