Très classique dans son offre, «NHL 21» innove, un peu, avec le mode inédit «Attaque équipe de rêve». Ce dernier propose de jouer uniquement un tiers temps à 5 contre 5 ou à 3 contre 3 afin de réaliser, dans la mesure du possible, des actions avec style. Chaque geste est récompensé par des points qui servent ensuite à obtenir des packs pourle mode «Équipe de rêve». Cet ajout plutôt sympathique et résolument tourné vers l’arcade ne réinvente pas la roue, mais renforce un peu plus un système de récompenses déjà très addictif.

«CarrièreDeviens pro» est le mode qui bénéficie d’une réelle refonte cette année. On voit désormais des interactions bien plus poussées et on doit prendre des décisions qui ont un impact sur la glace et sur les performances de son avatar. Enfin, avec son salaire, on peut acheter des propriétés, des véhicules ou encore investir. Chacune de ces dépenses a, en outre, une influence directe sur les statistiques du joueur.