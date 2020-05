Mobile

Davantage de sécurité pour le successeur du SMS

Google teste en interne le chiffrement de bout en bout des messages RCS sur son app Google Messages.

Maintes fois critiqué par les défenseurs de la vie privée, Google travaille à rendre plus sûr le protocole RCS (Rich Communication Services), Successeur du SMS (Short Message Service) et du MMS (Multimedia Messaging Service), ce standard déployé dans quelques pays sur certains appareils se veut plus complet et plus proche des messageries instantanées. Selon le site spécialisé 9to5Google, une préversion 6.2 de l’app de messagerie Google Messages testée en interne et obtenue par l’équipe de APKMirror contient plusieurs indices montrant que le chiffrement de bout en bout des messages y est en cours d’intégration. Il vise à assurer la confidentialité des conversations. Le géant du web cherche ainsi à mettre sa messagerie instantanée au niveau d’autres services comme iMessage d’Apple ou WhatsApp de Facebook.