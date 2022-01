CarPostal : Davantage de sévérité contre les resquilleurs

Afin de récupérer les montants impayés par les resquilleurs, le transporteur va faire appel à une société de recouvrement pour tenter de rentrer dans ses fonds.

Chaque année, CarPostal doit passer par pertes et profits des créances de resquilleurs de plusieurs millions de francs car elle ne parvient pas à encaisser les montants de ces amendes. L’entreprise veut prendre les choses en main et lance un appel d’offres pour trouver une société de recouvrement. La filiale de La Poste est consciente que cela peut être délicat, ces sociétés ayant souvent une mauvaise réputation peut-on lire dans le «Tages-Anzeiger.»

17 millions en souffrance

Cette société sera chargée des créances qui sont sans adresse ou qui présentent une mauvaise solvabilité ou pour lesquelles toutes les démarches de recouvrement faites par CarPostal ont échoué. Le futur prestataire aura à traiter 69’000 cas, entre 2017 et 2021, représentant 17 millions de francs. Il pourra prendre en charge les futures créances jusqu’en 2026. A noter que CarPostal a son propre service de recouvrement à Delémont et à Zurich et que le prestataire n’interviendra que lorsqu’une poursuite n’aura pas abouti. Ces deux bureaux internes prennent également en charge les problèmes de recouvrement d’une vingtaine de petites et moyennes sociétés de transport.