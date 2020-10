Liaisons ferroviaires : Davantage de trains entre la Suisse et l’Allemagne

Les CFF et la Deutsche Bahn renforcent leur collaboration. Le nombre de relations directes entre la Suisse et l’Allemagne passera de 26 à 35 quotidiennement, ont annoncé les CFF jeudi.

Les CFF et la DB renforceront leur collaboration sur les lignes entre l’Allemagne et la Suisse (archive)

En collaboration avec la Deutsche Bahn (DB), les CFF prévoient notamment l’ouverture de trajets entre le Valais et l’Allemagne, en plus de l’offre élargie.

Outre l’utilisation de nouvelles rames de train modernes, la durée de voyage entre Francfort et Zurich sera également réduite à 3 heures et 40 minutes contre les 4 heures actuellement. Ils prévoient la mise en place de ces relations à partir de l’horaire 2026. De nouvelles relations directes entre l’Allemagne et le Valais via Berne sont également possibles.