Dès lundi 1er mars, le canton augmentera sa fréquence de vaccination contre le Covid-19. Il passera à l’inoculation de 2600 doses par jour, contre 1350 jusqu’à présent. Par conséquent, afin de faciliter l’accès aux six centres de vaccination actuels (cliniques d’Onex, de Carouge, des Grangettes et Générale-Beaulieu, CMU et centre M3), l’Etat a créé à leur proximité des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des cases de dépose-minute. Le dispositif est complété par une signalisation dédiée, afin d’orienter les automobilistes.