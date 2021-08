Conjoncture - D’avantage d’emplois dans les services au deuxième trimestre

Des prévisions favorables

Au 2e trimestre 2021, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leur effectif de personnel au trimestre suivant représentaient 71,7% de l’emploi total (contre 70,9% un an plus tôt). Celles qui prévoyaient d’accroître leur effectif représentaient 12,2% des emplois (contre 8,9% un an auparavant) et celles qui envisageaient de le réduire, 3,2% (7% un an plus tôt). Les entreprises qui ne se sont pas exprimées à ce sujet représentaient 12,9% des 18’000 entreprises interrogées (13,2% au 2e trimestre 2020).