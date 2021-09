Genève : Davantage d’étrangers au bout du lac, l’an passé

Le solde migratoire a été positif, en 2020 à Genève. Les Français constituent le groupe le plus important en matière d’établissement dans le canton.

Venus pour travailler

Plus de 4000 Français se sont installés dans le canton. C’est le groupe étranger le plus important en matière d’immigration. Suivent les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les Britanniques. Motif principal de leur venue: une activité lucrative (37%). Le regroupement familial (23%) et la formation (13%) constituent les autres raisons majeures qui ont poussé ces gens à s’établir à Genève. L’Ocstat a aussi dénombré 283 demandes d’asile.