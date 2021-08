Etude : Davantage que les vaccins, le Covid accroît le risque de myocardite

Alors que des cas de myocardite ont été reportés avec les vaccins Moderna et Pfizer, les personnes atteinte du Covid-19 auraient elles 16 fois plus de risque de contracter cette maladie cardiaque.

Le risque de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, est accru pour les patients atteints du Covid-19, selon une vaste étude américaine publiée mardi, apportant un argument de poids en faveur de la vaccination. Le risque de développer une myocardite a en effet été pointé du doigt après l’injection des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna, notamment chez les garçons et jeunes hommes.

Mais ce risque est élevé après une infection par la maladie elle-même, selon cette nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui a analysé les données de consultations dans plus de 900 hôpitaux. «La myocardite reste rare chez les patients, avec ou sans Covid-19», écrivent les CDC. «Toutefois, le Covid-19 est un facteur de risque fort et important pour la myocardite, ce risque variant avec l’âge».

Pics correspondant au Covid

Les patients atteints du Covid-19 entre mars 2020 et janvier 2021 avaient en moyenne quasiment 16 fois plus de chances de développer une myocardite que ceux n’ayant pas contracté le virus, selon cette étude. Ce risque était plus prononcé chez les personnes de moins de 16 ans, ainsi que de plus de 50 ans. Chez les enfants, certains cas de myocardites recensés peuvent correspondre à un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS ou MIS-C), note l’étude.