Maltraitance animale : Dave Bautista offre 5000 dollars pour retrouver un «tas de m*rde»

L’acteur américain promet une récompense pour identifier la personne qui a infligé des sévices à sa chienne qu’il vient d’adopter.

Dave Bautista a une nouvelle mission. La star des Gardiens de la Galaxie a décidé d'adopter un chiot maltraité et il s'est mis en tête de retrouver la personne responsable. Il offre une récompense de 5.000 dollars pour aider à trouver l'auteur de ces actes cruels.

Le chiot, baptisé Sage, avait été emmené à la Humane Society of Tampa Bay en Floride avec une chaîne métallique enfoncée dans le cou. Le personnel a réussi à retirer la chaîne, et a proposé l'animal à l'adoption en partageant son histoire sur les réseaux sociaux. C'est en lisant un message que Dave Bautista, grand amoureux des animaux, a décidé de s'impliquer. Après avoir accueilli Sage, il a écrit sur Instagram: «A l'attention de Tampa Bay: Je remettrai personnellement 5000 dollars en espèces à la personne qui donnera des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du tas de m*rde malade responsable de ça. Si vous savez quelque chose, veuillez contacter @humanesocietytampabay ou @safek9 . »