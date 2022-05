David Chappelle agressé en plein show

Los Angeles : Dave Chappelle agressé en plein show

Alors qu’il se produisait sur scène, l’humoriste américain a été attaqué par un spectateur fou furieux.

Dave Chappelle a vécu un moment surréaliste, dans la soirée du mardi 3 mai 2022, à Los Angeles. Alors qu’il présentait son show au Hollywood Bowl, dans le cadre du festival «Netflix Is A Joke», l’humoriste a été violemment bousculé par un spectateur qui a surgi sur scène. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit l’individu se jeter sur l’artiste dans le but de le faire tomber. Quelques secondes plus tard, l’agresseur a été plaqué au sol par la sécurité. Il a ensuite été hospitalisé pour des blessures mineures. Pour le moment, la police n'a publié aucun communiqué sur cet incident.