Rock : Dave Grohl veut écrire une chanson avec une enfant

Le leader de Foo Fighters est fan de Nandi Bushell, prodige de la batterie. La star a proposé plusieurs collaborations à la musicienne de 10 ans.

La Britannique Nandi Bushell, 10 ans, et l’Américain Dave Grohl, 51 ans, ont fait le buzz sur la Toile en se lançant à distance des défis de batterie. Le 9 novembre 2020, a près quatre mois de spectaculaires et sympathiques batailles, les artistes o nt échangé pour la première fois en direct lors d’une visioconférence organisée par le «New York Times». C’est peu dire que le courant entre e ux est bien passé.