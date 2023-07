L’amour est dans le pré: David a-t-il reçu du courrier?

La situation de David a été évoquée par l’animatrice lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison, le 4 juillet 2023, relate «Télé Loisirs». Et malheureusement, elle ne s’est pas améliorée. «Il a eu du courrier, mais qui n’avait rien à voir avec ses attentes», a précisé Karine Le Marchand. D’après elle, l’agriculteur a reçu des lettres d’hommes, de personnes qui n’avaient pas l’âge demandé, qui désiraient obtenir des papiers ou qui proposaient des relations tarifées.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu pour le célibataire. «Exceptionnellement, on va laisser la boîte aux lettres ouverte. Je pense que jusqu’au bilan, tout est possible. C’est la seule exception qu’on va faire dans l’histoire de «L’amour est dans le pré». Si demain il y a un courrier incroyable, on ne s’interdit pas d’envoyer des caméras», a confié l’animatrice de l’émission.