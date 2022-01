David Beckham n'accepte pas le crush de sa fille

Angleterre : David Beckham a du mal à accepter que sa fille ait un crush

L’ancien footballeur a révélé qu’Harper Seven avait le béguin pour un garçon et que cela ne lui plaisait guère.

En légende d’une photo en noir et blanc le montrant l’air bougon, l’ancien footballeur de 46 ans a écrit: «Les roses sont rouges. Harper Seven a dit qu’elle avait un crush et voici la tête de son papa.» Heureusement pour l’époux de Victoria, sa fille lui a tout de même précisé qu’il était son seul Valentin.

Outre Haper Seven, David et Victora Beckham sont les parents de Brooklyn, 21 ans et futur marié, Romeo, 19 ans qui fait des débuts remarqués dans le football professionnel et Cruz, 16 ans.