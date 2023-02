Canton de Neuchâtel : David Beckham dans les Montagnes neuchâteloises

L’ancien footballeur était en visite au Locle et à La Chaux-de-Fonds dans le cadre de son rôle d’ambassadeur d’une marque de montres.

Après un passage dans la ville frontalière, le Britannique de 47 ans s’est rendu à La Chaux-de-Fonds et plus précisément à La Ferme des Brandt, un restaurant bien connu des habitants du haut du canton de Neuchâtel. Dans cet établissement, le père de Romeo a eu droit à un petit récital de cor des Alpes et a pu goûter de l’absinthe.