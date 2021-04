Angleterre : David Beckham en mentor pour Disney+

L’ancien footballeur sera au centre de «Save Our Squad», une série pour laquelle il retournera sur les terrains sur lesquels il jouait enfant.

«Beckham et son équipe emmèneront les joueurs, leur entraîneur et leur communauté dans un voyage transformateur», a indiqué Disney+. «Il s’agit d’une opportunité fantastique de montrer l’importance et l’impact du football amateur dans les communautés du Royaume-Uni. Cette série sera passionnante, dramatique, inspirante et pleine de cœur et de courage – tout ce que David avait quand il jouait», a déclaré Sean Doyle, directeur des productions originales non scénarisées de la plateforme, rapporte «Variety».