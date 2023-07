David Beckham révèle laquelle de ses coupes il regrette

De tous ces looks, celui qui a fait un séjour dans les Montagnes neuchâteloises n’en regrette qu’un, qui date du mois de juin 2003. «Nous étions avec des membres de notre famille et une amie de Victoria, qui est coiffeuse. Je lui ai demandé si elle pouvait faire quelque chose avec mes cheveux et elle m’a répondu: «Tu veux des nattes africaines?» J’ai répondu oui, sans vraiment savoir ce que c’était», a raconté David Beckham, durant un événement caritatif, selon le «Sun».

Si le sportif a aimé ce look sur le moment, il ne le referait plus. «On me les a faites le samedi et le lundi je m’envolais pour l’Afrique du Sud, avec l’équipe d’Angleterre, pour un match. J’ai rencontré Nelson Mandela et l’image que j’ai de ce moment, c’est moi en train de tenir la main de Nelson Mandela avec ces nattes africaines sur ma tête. C’est mon seul regret», a-t-il dit.