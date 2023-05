Football: David Bettoni et le FC Sion, c’est déjà fini

David Bettoni n’est plus l’entraîneur du FC Sion. Le Français n’a pas survécu au naufrage 5-0 des Sédunois samedi à Genève contre le Servette FC.

La première mission de David Bettoni comme entraîneur principal d’un effectif professionnel s’est bien arrêtée samedi soir, dans les entrailles du Stade de Genève. Deux jours après l’humiliation subie par le FC Sion sur la pelouse du Servette FC (5-0), le technicien tricolore n’est officiellement plus l’entraîneur du club valaisan. Ce dernier a annoncé lundi matin avoir mis un terme à sa collaboration avec l’ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid.

L’avenir de David Bettoni semblait déjà acté samedi soir. Le président Christian Constantin était alors intervenu à la mi-temps du derby du Rhône en procédant à quatre changements. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de 51 ans ne s’était pas présenté en conférence de presse, alors que le capitaine Reto Ziegler avait estimé devant les médias que l’histoire entre le Français et le club aux 13 Coupes de Suisse était terminée. Dimanche, Le Nouvelliste révélait que le technicien avait annoncé sa démission à son groupe en marge de l’entraînement matinal.

Dernier de Super League avec un point de retard sur le néo-promu Winterthour, le FC Sion a trois matches (réceptions de Young Boys et Lucerne, puis déplacement à Saint-Gall) pour quitter sa place de barragiste. Après Paolo Tramezzani, Fabio Celestini et David Bettoni, Christian Constantin, qui a lui-même assuré l’intérim avant la signature du dernier cité, va devoir nommer un quatrième entraîneur pour cette périlleuse fin de saison. Et il n’aura pas le droit à l’erreur.