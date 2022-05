David Caumette, le paysan des Folies fermières

David Caumette est un grand gaillard aux yeux rieurs et à la bonne humeur communicative qu’il est impossible de ne pas apprécier. Cet agriculteur de 39 ans installé dans le village de Garrigues, non loin de Toulouse, est celui dont le projet un peu fou – créer un cabaret dans sa ferme pour sauver son exploitation de la faillite – est raconté dans «Les folies fermières», un film de Jean-Pierre Améris.

Le pari de David Caumette était osé, mais il l’a remporté en 2017. L’écriture d’un livre a suivi et les propositions d’adaptation sur grand écran également. «On en a reçu huit, mais aux Folies fermières, on ne garde que les meilleures», rigole le Français venu faire la promotion du film à Lausanne le 6 mai 2022. Et si c’est à Jean-Pierre Améris («Les émotifs anonymes», «Je vais mieux», «Une famille à louer») qu’il a fait confiance, c’est parce que le réalisateur est venu passer une journée dans son exploitation. «Avec les autres, c’était en visioconférence ou par téléphone», se rappelle-t-il.