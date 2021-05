Football : David Degen est le nouveau propriétaire du FC Bâle

L’ancien international suisse a racheté les actions du président Bernhard Burgener, qui quittera le club au terme de la présente saison.

L’ancien international suisse (17 sélections), formé au FC Bâle, s’est engagé à soutenir financièrement le club, « lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, si cela s’avère nécessaire » , et à ne céder ses actions « que dans le cadre d’une solution bâloise » , précise le communiqué. Un nouveau conseil d’administration, présidé par Reto Baumgartner et également composé de David Degen, Johannes Barth, Marco Gadola, Christian Gross, Sophie Herzog et Andreas Rey se présentera lors de l’assemblée générale annuelle de la FC Basel Holding AG, prévue le 15 juin prochain.