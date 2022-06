Guetta a tenu sa promesse faite à McFly & Carlito

Insolite : David Guetta a tenu sa promesse faite à McFly et Carlito

Le DJ s’était incliné face aux youtubeurs dans le célèbre «Concours d’anecdotes». McFly et Carlito ont donc été invités par Guetta à mixer avec lui à Ibiza (E).

«McFly, Carlito. Ben, je ne suis pas un mauvais perdant. Vous avez gagné. Donc, je ne vous ai pas oubliés. Rendez-vous le 20 juin (ndlr: 2022) à Ushuaïa à Ibiza. Préparez votre set les gars!» C’est avec ces quelques phrases, prononcées par David Guetta dans une vidéo postée sur Instagram mercredi 15 juin 2022 par McFly et Carlito, qu’on apprend que le DJ va tenir parole. «On va vraiment le faire! Merci David pour la confiance. On a à peine la pression», a ironisé Carlito en légende de la séquence. Rembobinons pour comprendre comment les deux youtubeurs français, qui ont publié un album en décembre 2021 , en sont arrivés à ouvrir pour le roi des platines dans l’un des clubs les plus connus de la planète.

En octobre 2020, McFly et Carlito avaient posté sur YouTube une de leurs fameuses vidéos. David Guetta en était l’invité. L’artiste de 54 ans s’était plié au jeu du «Concours d’anecdotes», comme d’autres après lui dont le président français Emmanuel Macron ou encore l’acteur Tom Holland. Et il avait lourdement perdu 5 à 1. Le gage de Guetta était que, s’il s’inclinait, il devait inviter le duo d’humoristes du web à venir mixer avec lui à Ibiza. «Je vous préviens, c’est impressionnant. Il y aura 10’000 personnes devant vous. Ce sera pendant dix minutes», avait alors détaillé le DJ qui avait également révélé au cours de cet entretien qu’il n’avait pas pu collaborer avec Madonna à cause de son signe astrologique. Naturellement, les youtubeurs vont documenter leur aventure sur l’île aux clubbers et ils en publieront un condensé ultérieurement.