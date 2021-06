David Guetta a vendu son catalogue à Warner Music pour 100 millions

Music business : David Guetta a vendu son catalogue pour 100 millions

Le célèbre DJ français a cédé les droits de sa musique à la major Warner. Prix du deal: 100 millions de dollars.

«C’était le bon moment pour renouveler mon partenariat créatif avec mon équipe de confiance chez Warner. Le contrat, c’est aussi d’avoir les meilleures personnes autour de moi pour pouvoir continuer d’innover avec des projets excitants tout en travaillant sur l’extension de mon catalogue et la construction de ma carrière», a réagi David Guetta dans le communiqué de la maison de disques dans lequel on apprend également que «beaucoup de monde» a approché la star «pour exprimer de l’intérêt pour son catalogue». Du côté du label, on se félicité également. «C’est rare pour un artiste non seulement de définir un genre, mais de le transformer. C’est ce que David fait depuis plus de deux décennies en plus d’enflammer les publics tout autour de monde et d’influencer toute une génération de talents. Il continue d’avoir une influence extraordinaire sur la dance music», a détaillé un des pontes de Warner Music.