Top 100 DJ : David Guetta au sommet deux ans de suite

Le Français a été élu Meilleur DJ du monde pour la deuxième fois consécutive.

Sur Instagram , le Parisien a livré quelques explications à ce nouveau sacre: «Nous avons amené nos live streamings «United At Home» à des nouveaux sommets. J’ai également sorti plus de morceaux que jamais. C’est toujours dingue de présenter des nouveautés sur scène. L’énergie et les réactions du public sont ce qui me fait continuer après tant d’années.»

Classement complet

100. Vize (Nouveau) 99. Dexter King (Nouveau) 98. Daddy’s Groove (Ré-entrée) 97. Alexso (Nouveau) 96. Luminn (Nouveau) 95. Florian Picasso (-20) 94. Blastoyz (+3) 93. KAKA (Nouveau) 92. 22Bullets (+6) 91. Christina Novelli (Nouveau) 90. Giftback (Nouveau) 89. Tungevaag (+3) 88. Marlo (Ré-entrée) 87. Sunnery James & Ryan Marciano (=) 86. Rave Republic (-5) 85. Cat Dealers (-33) 84. Aryue (+4) 83. Kaaze (Nouveau) 82. Burak Yeter (+7) 81. Green Velvet (+5) 80. Plastik Funk (+5) 79. D.o.D (+4) 78. Virtual Riot (Nouveau) 77. Fisher (-1) 76. Mr. Pig (+3) 75. Tom & Collins (+2) 74. Kura (=) 73. Brennan Heart (+5) 72. Naeleck (Nouveau) 71. Deniz Koyu (+1) 70. Mike Williams (+20) 69. Panta.Q (Nouveau) 68. Black Coffee (+23) 67. MATTN (-25) 66. Julian Jordan (+5) 65. Pink Panda (+17) 64. Zedd (-29) 63. Alesso (-18) 62. Breathe Carolina (+1) 61. Blasterjaxx (+9) 60. Carta (+1) 59. Nora En Pure (+14) 58. Adam Beyer (-10) 57. Ferry Corsten (-4) 56. Will Sparks (+2) 55. Beauz (Nouveau) 54. Nina Kraviz (+12) 53. Miss K8 (+1) 52. Deadmau5 (+12) 51. Vinai (-12) 50. Jamie Jones (+18) 49. Alison Wonderland (-2) 48. Kygo (-20) 47. Diego Miranda (+4) 46. Angerfist (-10) 45. Rezz (+12) 44. Amelie Lens (+15) 43. Ummet Ozcan (+22) 42. Boris Brejcha (+18) 41. Paul van Dyk (+9) 40. Mariana Bo (+4) 39. Morten (Nouveau) 38. Peggy Gou (+31) 37. Carnage (Ré-entrée) 36. Tujamo (+4) 35. ATB (+21) 34. Danny Avila (+4) 33. DJ Snake (-8) 32. Claptone (+9) 31. Eric Prydz (-9) 30. Quintino (+3) 29. The Chainsmokers (-2) 28. Bassjackers (+1) 27. Carl Cox (+7) 26. Nicky Romero (+5) 25. Lost Frequencies (-4) 24. Skrillex (-9) 23. Charlotte de Witte (+9) 22. Alan Walker (+4) 21. Above & Beyond (-2) 20. Vini Vici (+4) 19. Fedde Le Grand (+4) 18. Nervo (+2) 17. Vintage Culture (+13) 16. Calvin Harris (+2) 15. Tiesto (+1) 14. W&W (=) 13. Marshmello (-2) 12. R3hab (+1) 11. KSHMR (+1) 10. Steve Aoki (-1) 9. Timmy Trumpet (+1) 8. Oliver Heldens (=) 7. Don Diablo (-1) 6. Afrojack (+1) 5. Dimitri Vegas & Like Mike (-3) 4. Alok (+1) 3. Armin van Buuren (+1) 2. Martin Garrix (+1) 1. David Guetta (=)