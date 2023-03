David Guetta bloqué dans un ascenseur avant son set 

Le festival électronique Ultra a vécu sa 23e édition à Miami, du 24 au 26 mars 2023, sans embûche. Tous les DJ stars de la planète s’y sont produits. Un a toutefois bien failli manquer son rendez-vous avec ses fans américains: David Guetta. Le Français de 55 ans, pour qui la Vaudoise Laura Gilli a réalisé une affiche , a posté une vidéo dimanche 26 mars 2023 sur Instagram où on le voit avec Afrojack, qui avait, lui, joué deux jours auparavant. Cette séquence est insolite puisque les deux DJ font face à une panne d’ascenseur.

«Ultra 2023, on y va», dit Afrojack avant que Guetta ne l’interrompe précisant: «Oui, si on peut s’y rendre.» En effet, les deux DJ étaient bloqués dans un ascenseur avec «plein d’amis», dont le fils de David, Elvis. Le Parisien a légendé la vidéo en précisant qu’il était resté en rade pendant une heure juste avant son set et que tout s’était finalement bien terminé.