David Guetta se défend de jouer en live des sets préenregistrés

Partout où il joue dans le monde, David Guetta suscite des réactions de la part des internautes qui l’accusent de ne pas mixer réellement. Sur les réseaux, on peut lire des milliers de commentaires du type: «Il ne peut pas travailler ses enchaînements de morceaux. C’est impossible. Il a tout le temps les bras en l’air» ou encore «Il est payé une fortune pour simplement appuyer une seule fois sur le bouton Play de sa platine.»

En 2012, après avoir été traité par Deadmau5 de «pousse-bouton qui n’a besoin que de deux iPod et une mixette» pour rendre les gens heureux, le DJ avait nié diffuser des sets préenregistrés. Il a refait de même le 5 novembre 2023 dans le «Daily Star». «Je ne parlerai pas au nom des autres, mais je n’ai jamais fait ça. Vous voyez souvent des commentaires de gens selon lesquels je fais cela, mais ce n’est pas vrai. J’adore le DJing, et le DJing consiste à lire le public et à se connecter à lui», a-t-il rappelé.