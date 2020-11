Football : «David Villa me touchait tous les p****** de jours»

Le New York FC a noté des comportements «inacceptables» en enquêtant sur des accusations de harcèlement sexuel dénoncées par une ex-stagiaire. Mais le meilleur buteur de l’histoire de la Roja est épargné.

Le New York City FC (MLS), qui a enquêté sur des accusations de harcèlement sexuel faites par une ancienne stagiaire contre son ex-attaquant David Villa et d’autres membres du club, a déploré des comportements «inacceptables», sans mentionner l’Espagnol.

Rappelant que les allégations portaient sur «un petit nombre de joueurs et de membres du personnel qui n’ont pas agi conformément aux règles du club dans leurs interactions» avec la jeune femme et d’autres personnes, le NYCFC a établi que «ces comportements consistaient en des contacts physiques inutiles, des taquineries et des commentaires concernant les vêtements et l’apparence», dans un communiqué.