Après une collaboration de huit ans qui a mené au titre mondial MotoGP de Joan Mir en 2020, le manager italien Davide Brivio, qui avait à l’époque dirigé un certain Valentino Rossi, quitte Suzuki: «Un nouveau challenge professionnel m’a soudainement été proposé et j’ai décidé de le relever. Ce ne fut pas une décision aisée. Le plus difficile, c’est de devoir quitter un groupe fabuleux, avec lequel j’ai commencé ce projet avec Suzuki», explique Brivio.