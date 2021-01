Nussbaumer affûte ses ex-coéquipiers

Les Grisons ont finalement été récompensés de leurs efforts peu après la mi-match. L’ancien joueur du HC Bienne, David Ullström, a inscrit le premier but des jaune et bleu au terme d’un effort personnel (33e, 2-1). Le Suédois était l’un des quatre joueurs récemment échangés par les deux clubs sur la glace mardi soir. Pour rappel, Nussbaumer et Ullström avaient pris le chemin de Davos tandis que Lindgren et Hischier posaient leurs valises dans le Seeland.