Hockey sur glace - Davos en demi-finale des play-off

Après avoir perdu 3-4, 1-4 et 0-4 contre les Saint-Gallois, Davos est revenu à trois partout, lundi soir. Et mercredi, à la SGKB Arena, les hommes de Christian Wohlwend ont asséné le coup fatal à Rapperswil.

Tout s’est joué dans la deuxième période, quand Matej Stansky (25e) et Simon Knak (34e) ont donné deux longueurs d’avance à leurs couleurs. Cet écart, Rapperswil n’est pas parvenu à le combler et a même encaissé un troisième but dans le dernier tiers, une fois encore venu de la canne de Simon Knak (53e).