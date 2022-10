Hockey sur glace: Davos est revenu de nulle part pour battre Genève-Servette

Le HC Davos, qui semblait filer vers une défaite logique, a réussi à accrocher Genève-Servette aux Vernets dimanche (4-5 ap). Les Genevois menaient 4-1 depuis la 26e minute, mais les Grisons ont arraché l’égalisation à la 57e minute. Andres Ambühl a inscrit un but spectaculaire en prolongation (62e, 4-5).

Valtteri Filppula n’a pas laissé planer le moindre doute en début de soirée. Le capitaine de l’équipe nationale de Finlande s’est lui-même chargé de marquer les deux premiers buts genevois (5e et 16e) avant de délivrer la passe décisive à Linus Omark pour le troisième, à quatre contre trois (19e). 3-1 après 20 minutes. Du boulot vite fait, et surtout bien fait.



En reprenant rapidement une confortable avance de trois buts grâce à une réussite de Henrik Tömmernes au début de la deuxième période (26e, 4-1), les Aigles semblaient à l’abri de toute mauvaise surprise.

Face à un adversaire déjà considérablement diminué la veille à Lausanne (seulement quatre étrangers) et qui recensait encore deux blessés supplémentaires dimanche à Genève (Valentin Nussbaumer et Chris Egli), le GSHC a longtemps été dominant, avant de se montrer trop distrait et de laisser les Grisons recoller au score puis égaliser en fin de match (de 4-1 à 4-3 à la 42e minute, puis 4-4 à la 57e).