Hockey sur glace: Davos humilié à domicile par Prague

Cela ne s’est pas du tout passé comme prévu pour les Davosiens. Le cauchemar a même duré 60 minutes. Ils se sont d’abord fait prendre à froid dès la 2e minute par une réussite de Kempny. Dix minutes plus tard, c’est Safin qui est parvenu à doubler la mise. Mais à six secondes de la première sirène, les Suisses alémaniques ont marqué un but aussi important qu’improbable, le gardien Kovar ayant été surpris sur un coup de billard à deux déviations. La réussite a finalement été accordée à Stransky.