Hockey sur glace: Davos s’apprête à vibrer pour la Coupe Spengler

Après deux annulations consécutives pour cause de Covid, la Coupe Spengler va animer la station grisonne de Davos entre le 26 et le 31 décembre. Team Canada a remporté la dernière édition en 2019.

Davos (ici Andres Ambühl) face au Team Canada, un des grands classiques de la Coupe Spengler. Après deux annulations successives, le tournoi de tradition revit cette année. Freshfocus

Davos, Ambri, les Tchèques de Sparta Prague, les Suédois d’Örebro, les Finlandais du IFK Helsinki et Team Canada, le tenant du titre et détenteur du record de victoires à la Coupe Spengler (16). Le plateau de la 94e édition du tournoi de tradition, qui marque son grand retour après deux ans d’absence en raison du Covid, est particulièrement relevé. Pour la première fois depuis 2019, Davos va vibrer au rythme de la Coupe Spengler entre le 26 et le 31 décembre.

Davos n’a plus gagné depuis 2011

Le «Rekordmeister» du HC Davos (31 titres nationaux et 15 victoires à la Coupe Spengler) espère remporter «son» tournoi pour la première fois depuis 2011. «C’est un de nos grands objectifs de la saison et nous prenons cette compétition très au sérieux», souligne le directeur sportif du HCD depuis 2021, Jan Alston, lui-même double vainqueur du tournoi avec Team Canada en tant que joueur. Pour Davos, la bonne tenue de la Coupe Spengler est un soulagement: cet événement, existentiel pour ce club de montagne, lui rapportera plus de 2 millions de francs. L’équipe grisonne sera renforcée par l’Allemand Michaelis et le Finlandais Saarela (Langnau) ainsi que par l’Américain Rowe (Rapperswil).

Des milliers de supporters léventins vont soutenir Ambri à la Coupe Spengler. Comme en 2019, la fête sera grandiose. Freshfocus

Le deuxième club suisse, Ambri, est de retour après sa participation très réussie et remarquée en 2019. Le club léventin va de nouveau charrier des milliers de supporters dans la station grisonne. Avec les Biancoblu, les frissons et l'ambiance sont d’ores et déjà garantis.

Cinq Romands avec Team Canada

Vainqueur en 2019, Team Canada vise un 17e sacre et alignera comme de coutume une équipe très helvétique, avec notamment cinq joueurs en provenance des clubs romands de National League. Les attaquants Daniel Winnik (Genève-Servette), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Philip-Michaël Devos (Ajoie) et Cory Emmerton (Lausanne) ainsi que le défenseur Jérôme Leduc (HC Ajoie) garnissent un line-up où l’on retrouve aussi l’ex-Dragon Chris DiDomenico (CP Berne). Comme à chaque édition du tournoi grison, le Team Canada, finaliste à 24 reprises, sera l’une des équipes les plus soutenues par les fans accourus de tous les coins du pays.

La sélection de Team Canada Gardiens: Michael Hutchinson (Henderson, AHL), Michael DiPietro (Maine, ECHL). Défenseurs: Brett Connolly (Lugano), Thomas Gregoire (Lukko Rauma, Finlande), Josh Brook (Calgary, AHL), Jerome Leduc (Ajoie), Tobie Bisson (Ontario, AHL), Nicolas Beaudin (Laval, AHL), Cody Goloubef (Berne), Kevin Connauton (Lehigh Valley, AHL), Wyatt Kalynuk (Abbotsford, AHL). Attaquants: Daniel Carr (Lugano), Philip-Michael Devos (Ajoie), Cody Eakin (Langnau), Jonathan Ang (Kloten), Riley Nash (Charlotte, AHL), Kris Bennett (Lugano), Alan Quine (Ontario, AHL), Cory Emmerton (Lausanne), Daniel Winnik (Genève), Brendan Perlini (Chicago, AHL), David Desharnais (Fribourg), Tyler Ennis (Berne), Colton Sceviour (Berne), Chris DiDomenico (Berne). Entraîneur principal: Travis Green.

Trois autres formations étrangères complètent le tableau: le Sparta Prague qui pourrait, en cas de victoire, devenir le premier vainqueur tchèque depuis Dukla Jihlava en 1982; les Finlandais de IFK Helsinki, dirigés par Ville Peltonen (ex-coach du Lausanne HC et capitaine du HC Lugano), qui n’ont plus participé depuis 18 ans; et les Suédois de Örebro HK, qui participent pour la première fois au tournoi.