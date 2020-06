Coronavirus

Davos: sommet pour «changer la société» en janvier

La réunion, organisée par le Forum économique mondial (WEF), sera inédite . Un dialogue en ligne sera établi notamment avec les jeunes.

Le WEF estime que la situation actuelle demande un «système économique et social» qui contribue à un avenir plus équitable, plus durable et «plus résistant». Si dirigeants mondiaux et chefs d'entreprises feront le déplacement de Davos, un dialogue en ligne sera établi entre ces participants et des acteurs de centaines de villes, notamment des jeunes. Un format «sans précédent» pour cette 51e édition de la réunion annuelle, ajoute le WEF. L'institution affirme encore que davantage d'emplois décents doivent être lancés et la croissance économique ne doit pas diminuer les avancées de la société.