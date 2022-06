Vol d’un Banksy au Bataclan : De 18 mois à quatre ans de prison ferme requis contre les huit prévenus

«Ce n’est pas un vol de pieds nickelés, mais une organisation structurée», a martelé la procureure, en évoquant les individus qui ont subtilisé l’œuvre-hommage de l’artiste britannique en 2019.

«Pas un vol de pieds nickelés»

La procureure a demandé en particulier au tribunal d’infliger quatre et trois ans d’emprisonnement aux trois hommes qui ont reconnu le vol, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019, ainsi que six ans dont trois ferme avec 150’000 euros d’amende à un quatrième qui a, selon elle, «commandité» le méfait. Pour ces quatre prévenus, elle a requis un mandat de dépôt, soit une incarcération immédiate. «Le vol de cette porte a suscité une émotion très forte et un trouble majeur à l’ordre public», a rappelé la procureure.