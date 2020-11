Mais les amoureux et curieux des formats plus ou moins courts (de quelques minutes à presque l’heure) savent qu’Arte leur consacre une émission régulière, où l’on peut découvrir des perles. «Court-circuit», c’est son titre, est diffusée tous les samedis aux environs de minuit. Et pour son numéro 1000, elle offre une sélection d’une cinquantaine de titres à voir et revoir à satiété (ils sont disponibles jusqu’à fin septembre 2021 pour la majorité, fin mars 2021 pour certains).