Négociations : Brexit: «de bons progrès» mais des obstacles «demeurent»

L’horizon semble se dégager vers un accord avec de réels progrès, mais la pêche reste le principal point d’achoppement des discussions sur le Brexit.

«Nous ne signerons qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE», a-t-il averti Michel Barnier le négociateur européen sur le Brexit.

«Dans cette dernière série de discussions, la transparence et l’unité sont plus importantes que jamais», a-t-il affirmé sur Twitter. «Nous ne signerons qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE», a-t-il averti.