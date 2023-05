Couronnement Charles III: De Bruxelles à Washington, les félicitations affluent pour le roi

Washington loue «l’amitié» américano-britannique

Le président américain Joe Biden a félicité le roi Charles III et la reine Camilla pour leur couronnement en saluant la «longue amitié» américano-britannique, sur son compte Twitter. «La longue amitié entre les États-Unis et le Royaume-Uni est une source de force pour nos deux peuples», a-t-il assuré, se disant «fier» que son épouse Jill représente les États-Unis à la cérémonie à Londres.

Un «symbole de stabilité» pour l’UE

Le couronnement de Charles III «est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter. «Mes félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla», a-t-elle ajouté, en publiant des photos de la cérémonie à l’abbaye de Westminster où elle était présente.

Macron félicite Charles III et Camilla «amis de la France

Le président français Emmanuel Macron, présent en l’abbaye de Westminster, a félicité le roi Charles III et la reine Camilla pour leur couronnement, saluant des «amis de la France», samedi dans un tweet.

Pékin appelle au «développement» et à la «paix»

En félicitant le nouveau souverain britannique, le président chinois Xi Jinping a appelé Londres à mettre en œuvre une stratégie de long terme pour la «paix» et «la coopération».

«La Chine et le Royaume-Uni, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, doivent adopter une approche stratégique et de long terme pour promouvoir le mouvement historique vers la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant», selon les déclarations du dirigeant chinois relayées par l’agence officielle Chine Nouvelle. «La Chine est prête à travailler avec le Royaume-Uni pour améliorer l’amitié entre leurs deux peuples», a ajouté le président Xi.