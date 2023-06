Football: De Bruyne et sa relation avec Haaland: «Je suis heureux avec ma femme»

Kevin De Bruyne et Erling Haaland (à gauche) se trouvent les yeux fermés sur un terrain. AFP

On dirait bien que Kevin de Bruyne, le meneur de jeu de Manchester City, est un «pince sans rire». Vendredi en conférence de presse d’avant finale de la Ligue des champions, une drôle de question a provoqué une drôle de réponse de la part de l’international belge.

«Avez-vous immédiatement eu un coup de foudre pour Erling Haaland», lui a demandé un journaliste, faisant évidemment allusion à l’aspect sportif et à leur complémentarité sur le terrain. Le plus naturellement du monde, «KDB» a répondu du tac au tac, avant de dévoiler un petit sourire: «Non, je suis très heureux avec ma femme».

Le milieu de terrain des Citizen, auteur de 7 buts et 16 passes décisives en championnat, n’a pas vraiment réussi à expliquer pourquoi la relation technique entre Haaland et lui-même fonctionnait à merveille. «Je ne peux pas expliquer la magie qui règne entre nous. Je le comprends et il me comprend. Haaland a commencé à marquer à un rythme effréné, ce qui lui a permis de s’intégrer facilement dans l’équipe. J’espère que demain (ndlr: samedi en finale contre l’Inter Milan), il fera ce que l’on attend de lui.» Auteur de 36 buts en 35 matches de Premier League, l’attaquant norvégien aux stats phénoménales a aussi marqué 12 fois en 10 matches de Ligue des champions cette saison.

Kevin De Bruyne, qui brandit ici la Coupe d’Angleterre, vise un triplé coupe-championnat-ligue des champions inédit pour Manchester City. AFP

Joueur de City depuis la saison 2015-2016, De Bruyne – 2 buts en 9 matches de C1 cette saison – n’a jamais été aussi proche de décrocher enfin la coupe aux grandes oreilles avec Manchester City. «Il ne nous reste plus qu’à trouver le moyen de remporter la première finale de la Ligue des champions. Ce serait un bonheur pour les joueurs, les supporters et le club. Si vous pouvez gagner la Ligue des champions, en tant que joueur et en tant qu’équipe, vous réalisez l’une des plus grandes choses de votre carrière.»

En 2021 à Porto, City s’était incliné 1-0 contre Chelsea en finale, avec «KDB» sur le terrain. «Nous n’étions pas assez bons à l’époque. Je retiens surtout les bons moments, il faut savoir accepter les mauvais».