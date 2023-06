Football: De Chelsea à sans-abri, le destin tragique d’un ex-pro

Il y a un peu plus de douze ans, il faisait ses débuts en Ligue des champions sous le maillot de Chelsea. Aujourd’hui, Jacob Mellis est sans domicile fixe et s’est confié sur ses lourds problèmes d’alcool au Daily Mail . Le joueur de 32 ans, formé à Sheffield avant d’être acheté par les Blues à 16 ans contre plus d’un million de francs, a été contraint de prendre sa retraite à cause d’une blessure au genou.

Depuis ses débuts à Chelsea dans l’équipe de Didier Drogba, Frank Lampard et John Terry, l’ancien espoir a dégringolé dans les divisions inférieures du football anglais. «Tout au long de ma carrière, l’alcool m’a causé des problèmes, révèle-t-il. On m’avait donné un mentor, Ashley Cole, pour me parler et m’aider à ne plus sortir en soirée. On a essayé de m’aider, je ne vais pas mentir. Mais j’étais arrogant à l’époque. Si je n’étais pas convoqué pour un match, j’étais frustré et je sortais boire».