Un expatrié camerounais installé dans le canton de Vaud a instauré un échange entre les sapeurs des deux pays. Le SDIS Venoge a récemment accompagné du matériel au Cameroun, et retournera former les locaux.

Suisse/Cameroun : De Cossonay à Douala, un pompier rapporte matériel et formations au pays

1 / 7 Les pompiers de la Région Venoge ont été reçus par leurs homologues du port de Douala. SDIS Venoge Un tonne-pompe avait également pu être donné avec le soutien de l’ECA. SDIS Venoge Au port de Douala, Jean Clement Omgba a pu présenter le matériel et les équipements personnels donnés par le SDIS. SDIS Venoge

Voilà dix ans que Jean Clément Omgba est en Suisse, même si son cœur est encore un peu au Cameroun. Or, en pleines démarches à son arrivée à la commune de Penthaz (VD), cet ancien agent de sûreté est tombé sur le commandant des pompiers de la région Venoge, et s’est engagé. Neuf ans après, il semble avoir parfaitement trouvé comment concilier ses deux pays: via son association, il a instauré une collaboration entre les pompiers camerounais et vaudois. Sa section s’est rendue en décembre à Douala, où elle a emmené plusieurs palettes de matériel à la caserne du port, après un premier tonne-pompe en 2018.

Coaching par vidéo

«Au Cameroun on ne trouve quasi pas de bornes hydrantes. On a donc fourni une motopompe, qui permet de puiser dans les rivières ou les puits», explique Jean Clément Omgba. Un engin absent de l’arsenal du port de Douala. «On retournera pour les former, mais comme ils étaient impatients, ils l’ont démarré il y a quelques jours grâce à un coaching par appel vidéo WhatsApp», sourit-il.

Du voyage, son collègue Yann Gendroz se réjouit de réitérer l’expérience. «On a sûrement aussi des choses à apprendre, car c’est sûr qu’il faut être plus créatif quand on a moins de moyens et que l’ECA n’est pas derrière pour fournir des nouveaux véhicules.» Un constat déjà appliqué par une équipe d’ambulanciers partis en 2019 au Bénin pour partager leurs compétences.

Loin du confort habituel

Prochain projet de l’association FESAF: une tournée de sensibilisation aux gestes de premiers secours. Une dizaine de pompiers vaudois partageront leurs compétences dans tout le pays sous la baguette de Jean Clément Omgba en guide de voyage, prompt à rappeler à ses collègues de ne pas s’attendre au confort habituel… et de laisser leurs idées reçues à la maison. «Ceux qui sont déjà partis ont compris que le quart d’heure vaudois, ce n’était rien à côté du Cameroun», rigole-t-il.