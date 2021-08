Neuchâtel - De deux nuits dans un quatre-étoiles à 15 jours au trou pour un client véreux

Encore une entrecôte!

Le jeune homme y a réservé deux nuitées pour deux personnes via le site booking.com. Mais c’est en solo que Wassim est arrivé dans cet établissement situé à 1100 m d’altitude et réputé pour son wellness. Avec son joli Polo et sa montre de luxe, le Maghrébin présente plutôt bien. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Pour commencer, il a prétendu avoir oublié son maillot de bain et en a commandé un à l’hôtel. Hormis cet épisode, le jour de son arrivée, il s’est montré relativement discret. Il a dévoilé un tout autre visage le lendemain. Il a mangé comme quatre en multipliant les repas copieux en room service avec la voracité d’un estomac revanchard. Ainsi, après avoir commandé une double vodka et une entrecôte avalée en deux temps trois mouvements, le Maghrébin a répété la commande. Une autre double vodka et encore une entrecôte! De quoi flatter l’ego du cuisinier de l’hôtel, mais certainement pas les comptes de l’établissement.