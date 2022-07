Tour de France : De drapeaux à transats, il n’y a qu’un pas

Quelque 200 pavillons et oriflammes coloraient les abords du parcours du Tour de France le 9 juillet dernier. Impossible de les réutiliser en l’état pour d’autres manifestations: ils ont été spécialement conçus pour le Tour de France. Pas question non plus de les jeter. Solution: ils seront recyclés sous forme de sacs et de chaises longues, nous apprend 24 Heures.