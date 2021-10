FOXCONN – De fabricant d’iPhones à constructeur automobile

Le Model C est un crossover de cinq à sept places, de 4,64 mètres de long, censé marquer des points avec un fort degré de connectivité, de bonnes accélérations et une autonomie de 700 kilomètres. Son lancement sur le marché asiatique pourrait avoir lieu dès 2023. Le deuxième modèle de voiture de tourisme sera la berline de luxe baptisée Model E, conçue par Pininfarina, dont le moteur développe plus de 750 ch et possède une autonomie de 750 kilomètres. Le modèle E devrait effectuer le sprint de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes environ. Le bus Model T, pour lequel Foxconn promet une autonomie de plus de 400 kilomètres, pourrait être mis en circulation dès l'année prochaine.