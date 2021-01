En 2012, Tiago Rech était seul. Seul dans le stade à souffrir en observant la nouvelle déconvenue du FC Santa Cruz. À côté de lui, près de 7000 personnes soutiennent l’équipe locale, Gremio. Le voilà à 7000 contre 1. Rien ne va plus, Santa Cruz est aspiré dans une spirale négative et s’incline lourdement une fois de plus, 4-1. Tiago Rech est à peu près le seul à compatir avec ce club aux abois.