La «NZZ am Sonntag» révèle ce dimanche que les experts en Suisse ne sont pas tous du même avis quant à la pertinence des normes sur lesquelles les médecins se basent. La Société suisse de pédiatrie (SSP) se réfère ainsi aux courbes de croissance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Une grave erreur au détriment du bien de l’enfant», estime Urs Eiholzer, chercheur dans le domaine de la croissance. Ces données ne seraient pas adaptées à la Suisse puisqu’elles proviennent de pays tels que le Ghana ou les États-Unis. Elles seraient par ailleurs trop vieilles puisqu’elles ont en partie été récoltées il y a plus de trente ans. L’expert rappelle que la croissance et le poids varient d’un pays à un autre et d’une population à une autre. Raison pour laquelle les courbes de l’OMS sont totalement inadaptées, conclut Urs Eiholzer, qui enseigne à l’Uni de Zurich.