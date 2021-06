Canton de Zurich - De faux policiers empochent plus de 360'000 francs

20min/Marco Zangger

Des inconnus se sont fait passer pour des policiers afin d’escroquer une retraitée, samedi à Greifensee (ZH). Ils lui ont fait croire qu’un cambrioleur avait jeté son dévolu sur divers objets de valeur se trouvant dans sa demeure. Ils l’ont ensuite convaincue de remettre à une femme divers objets d’une valeur de 330’000 francs et ce afin de les mettre en sécurité.

Selon la police cantonale zurichoise, la dame en question est âgée entre 25 et 30 ans et mesure entre 1m70 et 1m75. Elle est mince et a des cheveux blonds et lisses. Au moment de la remise, elle portait un pull à longues manches clair et une veste légère beige/grise. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins.

Un jour plus tôt, soit vendredi, une habitante d’Affoltern am Albis (ZH) a remis 20’000 francs en cash à un inconnu. Elle avait aussi été contactée au préalable par téléphone par de faux policiers. Quatre jours plus tard, ceux-ci l’ont recontactée et l’ont incitée à remettre 10’000 francs supplémentaires au même inconnu. Or cette fois-ci, la vraie police avait été alertée. Les agents ont interpellé un Suisse de 23 ans. L’enquête en cours devra déterminer s’il est lié à d’autres affaires d’escroquerie, comme notamment celle de samedi à Greifensee.